Caso Pogba | il fratello Mathias torna in carcere

(Di domenica 18 settembre 2022) Come riferisce L’Equipe nella sua versione web,è stato incriminato e posto di nuovo in custodia cautelare sabato nell’ambito delle indagini sulla tentata estorsione di cui sarebbe stata vittima suoPaul., insieme ad altri quattro sospetti di età compresa tra 27 e 36 anni, è accusato di “estorsione in una banda organizzata” e “partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un reato”. “Andremo subito a contestare questa decisione”, ha commentato il suo avvocato Yassine Bouzrou, interrogato da BFMTV, ritenendo che il suo cliente non abbia commesso alcun reato. Intanto, dalle carte dell’inchiesta visionate dal quotidiano francese, emerge che i 13 milioni di euro rivendicati dai presunti ricattatori disarebbero legati a servizi ...