Brucellosi, allevatori a De Luca: “Incontro farsa con i sindaci” (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Una farsa”: così gli allevatori bufalini hanno definito l’Incontro di ieri del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con i quattro sindaci dei comuni del Casertano (Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa) ricadenti nell’area cluster della Brucellosi. In una nota emessa dopo l’Incontro, la Regione si è detta disponibile a “risolvere in modo definitivo il problema dell’infezione da Brucellosi che colpisce alcuni allevamenti della provincia di Caserta, e per la completa riqualificazione di un comparto decisivo della nostra regione”. Tuttavia per gli allevatori bufalini del Casertano che da mesi chiedono il ritiro del piano regionale di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Una”: così glibufalini hanno definito l’di ieri del presidente della Regione Campania Vincenzo Decon i quattrodei comuni del Casertano (Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa) ricadenti nell’area cluster della. In una nota emessa dopo l’, la Regione si è detta disponibile a “risolvere in modo definitivo il problema dell’infezione dache colpisce alcuni allevamenti della provincia di Caserta, e per la completa riqualificazione di un comparto decisivo della nostra regione”. Tuttavia per glibufalini del Casertano che da mesi chiedono il ritiro del piano regionale di ...

anteprima24 : ** #Brucellosi, #Allevatori a De Luca: '#Incontro farsa con i #Sindaci' ** - TeleradioNews : Caserta. Brucellosi bufalina, Zinzi: 'De Luca sbugiarda il candidato del PD, allevatori presi in giro' - “Quanto ac… - giannigosta : Caserta. Brucellosi bufalina, Zinzi: ‘De Luca sbugiarda il candidato del PD, allevatori presi in giro’ - TeleradioNews : Caserta. Brucellosi bufalina, Zinzi: 'De Luca sbugiarda il candidato del PD, allevatori presi in giro' - “Quanto ac… - bi_loriana : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Caserta assediata dai trattori degli allevatori: stop abbattimenti -