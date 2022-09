“30% dei voti”. Crosetto già pregusta il trionfo di Fratelli d'Italia: numeri da urlo (Di domenica 18 settembre 2022) Guido Crosetto pregusta già la vittoria e non ha paura di risultare spavaldo a sette giorni dal voto del 25 settembre. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, ospite a Rtl 102.5, ha prima spiegato la genesi del partito guidato da Giorgia Meloni, per poi proporre la propria previsione sulle elezioni: “Fratelli d'Italia nasce perché il PDL dimostrava di non saper interpretare il suo ruolo nella politica, che era quello di essere al servizio e di provare a cambiare questo Paese che ci sembrava si stesse ripiegando su sé stesso. In questi dieci anni, dimostrando coerenza, Giorgia Meloni è riuscita ad assumere una credibilità che adesso la porterà a essere il primo partito”. Su quale sia il suo ruolo nella campagna elettorale di Meloni, Crosetto dice: “Io do sempre ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Guidogià la vittoria e non ha paura di risultare spavaldo a sette giorni dal voto del 25 settembre. Il co-fondatore did', ospite a Rtl 102.5, ha prima spiegato la genesi del partito guidato da Giorgia Meloni, per poi proporre la propria previsione sulle elezioni: “d'nasce perché il PDL dimostrava di non saper interpretare il suo ruolo nella politica, che era quello di essere al servizio e di provare a cambiare questo Paese che ci sembrava si stesse ripiegando su sé stesso. In questi dieci anni, dimostrando coerenza, Giorgia Meloni è riuscita ad assumere una credibilità che adesso la porterà a essere il primo partito”. Su quale sia il suo ruolo nella campagna elettorale di Meloni,dice: “Io do sempre ...

