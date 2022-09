Uomini e Donne | ex corteggiatrice acquista casa col super discusso fidanzato | l’annuncio

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 settembre 2022) Stanno insieme ormai da tre anni Eleonora Rocchini e il compagno Nunzio Moccia. Ma quanti momenti epici ci hanno regalato! La loro storia è nata in un momento decisamente particolare e i dettagli erano stati raccontati dettagliatamente da Dalila Branzani, sorella di Oscar, exdi Eleonora. Ma partiamo dall’inizio. Branzani e la Rocchini si erano conosciuti a. E nella trasmissione di Maria De Filippi lui, allora tronista, si era dichiarato a lei, intraprendendo una storia d’amore che aveva fatto sognare migliaia di fan. L’extoscana aveva creato un fortissimo legame con la cognata, appunto Dalila, completamente frantumatosi quando ha scoperto che la Rocchini frequentava il suo ex, di cui era ancora molto innamorata. Appunto Nunzio. A condire tutto è stata la scoperta in un momento ...