Udinese-Inter, Inzaghi alla vigilia: "Partita molto impegnativa"

Simone Inzaghi parla alla vigilia di Udinese-Inter, match della settima giornata della Serie A 2022/2023

Domani l'Inter sarà impegnata nella settima giornata della Serie A 2022/2023 contro l'Udinese di Andrea Sottil. Alla vigilia del match l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni di InterTV. Ecco le sue parole.

L'Inter arriva al match dopo due vittorie consecutive e due clean sheet: Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice, ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene.

