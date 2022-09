Traffico Roma del 17-09-2022 ore 12:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità dei tratti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la pila Tuscolana e file per lavori sulla Pontina nelle due direzioni tra Tor de’ Cenci via di Decima vietato ancora il transito nella galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente tra via della Pineta Sacchetti via Mario Fani verso la Salaria è un incidente precedente signorato con rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di via Menghini nuovo incidente sulla via del mare altri rallentamenti per un incidente all’altezza degli scavi di Ostia Antica incidente in via Ostiense in corrispondenza di via Albi e spostandoci un nuovo incidente in Largo Rodolfo Lanciani con disagi vicino via Gatteschi Per quanto riguarda i trasporti Atac gratuita oggi in occasione della settimana Europea della mobilità e dalle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dei tratti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la pila Tuscolana e file per lavori sulla Pontina nelle due direzioni tra Tor de’ Cenci via di Decima vietato ancora il transito nella galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente tra via della Pineta Sacchetti via Mario Fani verso la Salaria è un incidente precedente signorato con rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di via Menghini nuovo incidente sulla via del mare altri rallentamenti per un incidente all’altezza degli scavi di Ostia Antica incidente in via Ostiense in corrispondenza di via Albi e spostandoci un nuovo incidente in Largo Rodolfo Lanciani con disagi vicino via Gatteschi Per quanto riguarda i trasporti Atac gratuita oggi in occasione della settimana Europea della mobilità e dalle ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico su via Laurentina, rallentamenti per la linea bus C8. - enricofrasca3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via Merulana, tra piazza di Santa Maria Maggiore e via Labicana/viale Manzoni - zazoomblog : Traffico Roma del 17-09-2022 ore 11:30 - #Traffico #17-09-2022 #11:30 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Merulana, tra piazza di Santa Maria Maggiore e via Labicana/viale Manzoni - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Appia, tra via dell'Almone/via Demetriade e piazza Re di Roma -