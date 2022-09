Superbonus 110%, arriva lo stop delle banche? La decisione che preoccupa l’edilizia (Di sabato 17 settembre 2022) Cosa sta accadendo tra le banche italiane e le aziende del mondo edilizio per quanto concerne l’erogazione dei crediti del Superbonus 110%? A quanto pare non sono finiti gli intoppi burocratici e “i rubinetti” continuano a essere chiusi. La cessione dei crediti per ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Superbonus 110%, è stata prima bloccata dal governo italiano e poi nuovamente consentita, con ben sei modifiche normative intermedie e alcune novità previste entro il 30 settembre, che hanno spaventato il mercato finanziario, con ripercussioni per le imprese di costruzione e consumatori. Fonte Foto CanvaPer contrastare la cessione fraudolenta dei crediti al 110%, infatti, il governo ha introdotto limiti all’attribuzione dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni ... Leggi su chenews (Di sabato 17 settembre 2022) Cosa sta accadendo tra leitaliane e le aziende del mondo edilizio per quanto concerne l’erogazione dei crediti del? A quanto pare non sono finiti gli intoppi burocratici e “i rubinetti” continuano a essere chiusi. La cessione dei crediti per ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto, è stata prima bloccata dal governo italiano e poi nuovamente consentita, con ben sei modifiche normative intermedie e alcune novità previste entro il 30 settembre, che hanno spaventato il mercato finanziario, con ripercussioni per le imprese di costruzione e consumatori. Fonte Foto CanvaPer contrastare la cessione fraudolenta dei crediti al, infatti, il governo ha introdotto limiti all’attribuzione dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni ...

AlbertoBagnai : Buongiorno! - Mov5Stelle : Energia libera per tutti, rinnovabili, comunità energetiche, Superbonus 110% strutturale, protezione dell'ambiente.… - carlosibilia : In campagna elettorale tutti promettono tutto. Noi avevamo promesso il Superbonus 110%, il taglio delle pensioni d'… - Lucamarty : RT @FabioConditi: Testo scritto da Carlo Freccero, poi letto da Claudio Testa al Convegno del Senato dell'8 settembre 2022: 'Oltre il Super… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @florastr: C’è un Mo-vi-mento che ha detto no a tutto-no alle trivelle-no alla tap e anche no alle Olimpiadi a Roma, perché c’è la mafia… -