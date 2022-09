Regina Elisabetta, ombre sulla sua morte: svelato cos’è successo durante le ultime ore di vita (Di sabato 17 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta ha davvero stravolto il mondo, anche per le ombre che avvolgono nel mistero quanto accaduto nel corso delle ultime ore della sua vita. È stata una settimana davvero molto intensa per la famiglia Reale inglese, la quale ha detto addio ad una delle sue grandi figure istituzionali, mamma e nonna amorevole come la Regina Elisabetta… così come testimoniato anche dalle dichiarazioni che tutti i membri dei Windsor hanno rilasciato alla stampa, parlando appunto della loro grande perdita. Il tutto, comunque sia, non finisce qui, dato che il dolore per un addio così grande ha fatto spazio anche alle numerose domande che i sudditi si stanno ponendo in relazione alla tragica scomparsa della ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 settembre 2022) Ladellaha davvero stravolto il mondo, anche per leche avvolgono nel mistero quanto accaduto nel corso delleore della sua. È stata una settimana davvero molto intensa per la famiglia Reale inglese, la quale ha detto addio ad una delle sue grandi figure istituzionali, mamma e nonna amorevole come la… così come testimoniato anche dalle dichiarazioni che tutti i membri dei Windsor hanno rilasciato alla stampa, parlando appunto della loro grande perdita. Il tutto, comunque sia, non finisce qui, dato che il dolore per un addio così grande ha fatto spazio anche alle numerose domande che i sudditi si stanno ponendo in relazione alla tragica scomparsa della ...

