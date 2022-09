Regina: atteso esodo senza precedenti verso Londra (Di sabato 17 settembre 2022) Un esodo senza precedenti si attende in queste ore verso Londra per il weekend che rappresenta l'ultima opportunità per portare il proprio omaggio ad Elisabetta II prima del funerale lunedì 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Unsi attende in queste oreper il weekend che rappresenta l'ultima opportunità per portare il proprio omaggio ad Elisabetta II prima del funerale lunedì 19 ...

Radio1Rai : ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex ca… - UbriacoACM : RT @Radio1Rai: ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex calciatore… - millefoglie2020 : RT @Radio1Rai: ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex calciatore… - RosyC89 : RT @Radio1Rai: ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex calciatore… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex calciatore… -