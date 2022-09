Napoli primato di gol in Champions e Serie A, statistiche da urlo anche senza Osimhen (Di sabato 17 settembre 2022) Il Napoli andrà a giocare con il Milan a San Siro con una certezza, è la squadra che segna di più in Serie A e Champions League. Un primato non da poco in un calcio che si sta evolvendo in cui la difesa conta, molto, ma serve anche fare più gol degli avversari. La sa bene Luciano Spalletti, lo sa bene il Napoli che oramai da anni produce un calcio offensivo, votato ad offendere più che a speculare sugli avversari. Una filosofia di gioco che da Benitez in poi è rimasta sempre la stessa. Napoli macchina da gol in Champions e Serie A Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Alla sfida che vale il primo posto della classifica, domani si presenta un Napoli col miglior attacco d’Italia e anche d’Europa. E ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Ilandrà a giocare con il Milan a San Siro con una certezza, è la squadra che segna di più inA eLeague. Unnon da poco in un calcio che si sta evolvendo in cui la difesa conta, molto, ma servefare più gol degli avversari. La sa bene Luciano Spalletti, lo sa bene ilche oramai da anni produce un calcio offensivo, votato ad offendere più che a speculare sugli avversari. Una filosofia di gioco che da Benitez in poi è rimasta sempre la stessa.macchina da gol inA Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Alla sfida che vale il primo posto della classifica, domani si presenta uncol miglior attacco d’Italia ed’Europa. E ...

