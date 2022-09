sportli26181512 : Monza, Xeka può andare all'Arsenal con Xhaka: L'Arsenal sta pensando di fare un'offerta al centrocampista portoghes… - calciomercatoit : ????#Monza - lo svincolato #Xeka verso il #Rennes: anche i brianzoli avevano pensato al centrocampista portoghese -

...si appresta a diventare un nuovo giocatore del Rennes. Adriano Galliani ©LaPresseIl centrocampista portoghese era stato accostato anche ad alcune squadre di Serie A, in particolare al. I ...ha formato con Thiago Mendes nella stagione 2020 - 2021 la coppia di centrocampo più forte di ...all'innesto del centrocampista portoghese che ad oggi ha rifiutato già le destinazionie ... Non solo Bakayoko: per il Monza c'è anche Xeka. Il portoghese si è svincolato dal Lille L'Arsenal sta pensando di fare un'offerta al centrocampista portoghese Xeka (classe 1994), libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Lille a parametro zero e accostato nelle scorsa set ...Niente colpo a parametro zero per la Serie A, il giocatore è pronto a firmare un nuovo contratto in Francia Era uno dei giocatori rimasti ancora svincolati, ma presto potrebbe trovare una nuova squadr ...