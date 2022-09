Italia-Inghilterra in tv: data, orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di sabato 17 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Inghilterra, partita valevole per la quinta giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Roberto Mancini, reduci dalla pesante sconfitta contro la Germania, proveranno a conquistare i tre punti contro gli inglesi. Nella gara di andata le due squadre hanno pareggiato 0-0, come terminerà il confronto questa volta? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di venerdì 23 settembre al San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con news e video in tempo reale, oltre a pagelle, tabellino e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per la quinta giornata della Uefa. Gli azzurri di Roberto Mancini, reduci dalla pesante sconfitta contro la Germania, proveranno a conquistare i tre punti contro gli inglesi. Nella gara di anle due squadre hanno pareggiato 0-0, come terminerà il confronto questa volta? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di venerdì 23 settembre al San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa intv in chiaro su Rai Uno e insu Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con news e video in tempo reale, oltre a pagelle, tabellino e highlights al termine. SportFace.

