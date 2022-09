Conte: “Draghi? Si è tolto sassolini da scarpe, ma da lui nessuna strategia gas” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ieri è stata forse l’ultima occasione ufficiale in cui il premier Draghi ha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio di verità. Prendere atto del fatto che, ad esempio, c’è stato un fallimento in Europa. Sono passati sette mesi e non abbiamo avuto alcuna strategia per il gas, questo andava detto. Si è tolto invece qualche sassolino dalle scarpe”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte da Enna, parlando dell’intervento di ieri di Draghi. Tra le altre cose il premier ha detto che “non si può votare contro l’invio delle armi in Ucraina e poi inorgoglirsi per l’avanzata dell’Ucraina”, con chiaro riferimento a Conte e al M5S. “Anche per quanto riguarda l’Ucraina ancora ieri non ci è stata ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ieri è stata forse l’ultima occasione ufficiale in cui il premierha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio di verità. Prendere atto del fatto che, ad esempio, c’è stato un fallimento in Europa. Sono passati sette mesi e non abbiamo avuto alcunaper il gas, questo andava detto. Si èinvece qualche sassolino dalle”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppeda Enna, parlando dell’intervento di ieri di. Tra le altre cose il premier ha detto che “non si può votare contro l’invio delle armi in Ucraina e poi inorgoglirsi per l’avanzata dell’Ucraina”, con chiaro riferimento ae al M5S. “Anche per quanto riguarda l’Ucraina ancora ieri non ci è stata ...

