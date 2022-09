Calcio: Roma; Karsdorp si opera al menisco, stop oltre un mese (Di sabato 17 settembre 2022) Altra tegola in casa Roma: Karsdorp ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Altra tegola in casaha subito una lesione alinterno del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - apetrazzuolo : ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - napolimagazine : ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - sportli26181512 : Tegola Roma, Karsdorp crac al menisco. Deve operarsi: fuori 45 giorni: Tegola Roma, Karsdorp crac al menisco. Deve… -