Biden avverte Putin | cosa succederebbe con una guerra nucleare

(Di sabato 17 settembre 2022) "Sarebbe consequenziale". In un'intervista rilasciata a "60 Minutes" il presidente degli Stati Uniti Joeparla dellain Ucraina e lancia un avvertimento al presidente russo Vladimirsull'uso di armi nucleari e chimiche. "Non farlo" gli dice. "Se accadesse il volto dellacambierebbe e arriverebbe la risposta consequenziale dell'America". La pauraincombe mentre a Samarcanda, dove lo Zar cerca di costruire nuovi equilibri internazionali, si è svolto l'atteso faccia a faccia trae il presidente cinese Xi Jinping, del quale il leader del Cremlino ha apprezzato quella che ha definito la "posizione equilibrata" sull'Ucraina e la Cina ha affermato esplicitamente che "capisce le ragioni che hanno costretto la Russia a lanciare ...

Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe", affermain un'intervista a 60 Minutes di cui sono stati diffusi degli estratti. Il presidente americano non entra nei dettagli di quale ...Ore 01:48 -Putin su uso armi nucleari: non farlomette in guardia il presidente russo Vladmir Putin sulla guerra in Ucraina e sull'uso di armi nucleari o chimiche. " Non farlo , ...Tutte le notizie sulla guerra Russia-Ucraina di oggi sabato 17 settembre: le parole di Zelensky e le mosse di Mosca.Le notizie di sabato 17 settembre, in diretta. L’Onu consente un videomessaggio di Zelensky nonostante le obiezioni di Mosca; il 99% dei corpi riesumati dal sito di Izyum presenta segni di morte viole ...