sportli26181512 : Barcellona, a gennaio può cambiare la situazione di Depay: la Juve osserva: Alla fine è rimasto al Barcellona, ma l… - leomariani16 : RT @marianiandrea01: #Barcellona, continua la rivoluzione: a Gennaio potrebbe lasciare #Sergio Busquets - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Tra la #Juve e #Depay non è ancora finita: bomba di mercato dalla Spagna! I DETTAGLI? - JuventusUn : Tra la #Juve e #Depay non è ancora finita: bomba di mercato dalla Spagna! I DETTAGLI? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, colpo di scena #Depay: adesso e' tutto vero! LO VORRESTE ALLA #JUVENTUS?? -

Calciomercato.com

L'exha un contratto in scadenza a giugno 2023 con il Benfica, motivo per cuisarebbe il momento giusto per poter fare affari. Considerato, però, che piace anche alla Juventus, ......00 Inter PreMatch Verona Domenica 222023 - 15:00 Inter PreMatch Empoli Domenica 29... 1 - 0 21:00- Viktoria Plzen 5 - 1 21:00 Inter - Bayern M. 0 - 2 21:00 Tottenham - ... Barcellona, a gennaio può cambiare la situazione di Depay: la Juve osserva Alla fine è rimasto al Barcellona, ma la sua situazione potrebbe presto cambiare. Memphis Depay potrebbe lasciare il club blaugrana nelle prossime sessioni di mercato. Juve e Manchester United osserva ...Arthur non ha convinto Klopp al Liverpool: il brasiliano rientrerà con ogni probabilità alla Juventus, non si esclude gennaio ...