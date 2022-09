(Di sabato 17 settembre 2022) 'La zona non è un museo, nè un'. Siete pregati, anzi siete obbligati a non frequentarla e lasciare spazio ai soccorsi' . Ildi, Riccardo, comune delle ...

leggoit : #Barbara distrutta dall'#alluvione, il sindaco Pasqualini: «Vietato venire in paese, non è un'attrazione turistica» - barbara_lax_ : @espositolax oddio quel libro mi ha distrutta -

corriereadriatico.it

Riccardo Pasqualini è il sindaco che fin dal primo momento, da quando l'acqua aveva iniziato ad allagare le strade di, aveva intuito l'entità di quello che stava accadendo. 'Che Dio ci aiuti',...Mattia Luconi , 8 anni, rusulta ancora disperso e la sua famiglia è comprensibilmentedal ... 42 anni, farmacista ae residente a San Lorenzo in Campo (Ancona), che invece è stata ... Barbara distrutta dall'alluvione, il sindaco Pasqualini: «Vietato venire in paese, non è un'attrazione turisti «La zona non è un museo, nè un'attrazione turistica. Siete pregati, anzi siete obbligati a non frequentarla e lasciare spazio ai soccorsi». Il sindaco di ...BARBARA - Scavano a mani nude, gli “angeli del fango”. Qualcuno è armato di pala, altri si fanno bastare dei guanti. «Siamo venuti a cercare Noemi», dicono.