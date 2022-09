VIDEO MotoGP | GP Aragon 2022 | highlights e sintesi prove libere Martin svetta con la Ducati | 5° Bagnaia

(Di venerdì 16 settembre 2022) Termina la prima giornata didel GP di, 15° round del Mondialedi. Sulla pista spagnola il migliore è stato Jorge: l’iberico dellaPramac ha fermato i cronometri sul tempo di 1:47.402 a precedere di 0.074 il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e di 0.107 l’altro transalpino Johann Zarco (Pramac). Quartararo, dunque, nel panino delle Ducai, considerando che nella top-5 hanno terminato Enea Bastianini (Gresini Racing) a 0.181 e FrancescoFactory) a 0.237. Un Pecco che non ha brillato così tanto nel time-attack, mentre sul passo gara ha fatto vedere le cose migliori. Eccezionale Marc Marquez. Lo spagnolo, lontano dalle gare per mesi a causa dei suoi ...

CabecitaLoca_76 : RT @alejandrogp__: DAAAAAALEEEEEEE - Angelmc__ : RT @alejandrogp__: DAAAAAALEEEEEEE - Maiira_lm : RT @alejandrogp__: DAAAAAALEEEEEEE - CUPRA_it : Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti… - IluminatiRp : RT @alejandrogp__: DAAAAAALEEEEEEE -

, STREAMINGE DIRETTA TV: FP2, MARTIN E' IL LEADER! Si è chiusa la direttadi oggi, venerdì 16 settembre, con le prove libere FP1 sul circuito del Motorland Aragon per il Gran ...Diretta/ Prove libere live e streaming: classifica invariata Da allora, l'ex giocatore, che si è ritirato dopo un'esperienza con i Millonairos non proprio positiva, aveva pubblicato una ...Sarà Augusto Fernandez, attualmente leader della classifica della Moto2 a fare coppia con Pol Espargaro nel nuovo GASGAS Factory Racing Team nella prossima stagione, classe MotoGP. Venticinque anni, d ...MotoGP: Il maiorchino farà coppia con Pol Espargarò nella prossima stagione: "è un sogno, voglio vincere il titolo in Moto2 per passare nella classe regina nel miglior modo possibile" ...