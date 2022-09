Un posto al sole, anticipazioni 16 settembre 2022: i dubbi di Michele (Di venerdì 16 settembre 2022) Per Michele Saviani, ad Un posto al sole, sembrerà essere arrivata l'ora della verità, soprattutto per quanto riguarda i propri sentimenti. Il giornalista, in particolare, ha visto andare in frantumi il suo matrimonio con Silvia, la quale ha intrapreso una nuova relazione con Giancarlo e sembra particolarmente serena e felice. Per lui, invece, l'amore sembrava ormai un ricordo lontano, finché a Napoli non è arrivata Fabiana, una sua collega di Milano che ha manifestato interesse nei suoi confronti. I due sono stati avvistati insieme a cena e, come evidenziano le anticipazioni della soap opera partenopea, e Guido vorrà sapere dal suo migliore amico chi sia la donna misteriosa che era con lui. Michele, messo alle strette dal vigile, si troverà costretto a dover fare i conti con la paura di lasciarsi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 settembre 2022) PerSaviani, ad Unal, sembrerà essere arrivata l'ora della verità, soprattutto per quanto riguarda i propri sentimenti. Il giornalista, in particolare, ha visto andare in frantumi il suo matrimonio con Silvia, la quale ha intrapreso una nuova relazione con Giancarlo e sembra particolarmente serena e felice. Per lui, invece, l'amore sembrava ormai un ricordo lontano, finché a Napoli non è arrivata Fabiana, una sua collega di Milano che ha manifestato interesse nei suoi confronti. I due sono stati avvistati insieme a cena e, come evidenziano ledella soap opera partenopea, e Guido vorrà sapere dal suo migliore amico chi sia la donna misteriosa che era con lui., messo alle strette dal vigile, si troverà costretto a dover fare i conti con la paura di lasciarsi ...

