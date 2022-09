“Sulla pelle degli italiani”. Friedman non si tiene su Meloni e Salvini (Di venerdì 16 settembre 2022) L'emergenza bollette e le mosse del governo Draghi per uscire dalla crisi sono al centro dell'edizione del 16 settembre de L'Aria che Tira, il talk show del mattino su La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Ospite sull'argomento è Alan Friedman, giornalista economico statunitense, che non traccia affatto un quadro sereno per l'Italia: “Il Paese è messo male, siamo di fronte ad una probabile recessione in questo inverno, sia in Italia sia in Germania, a causa della situazione delle bollette. Fortunatamente il governo Draghi ha approvato un pacchetto di 13-14 miliardi, soldi destinati alle famiglie per aiutarle nel problema bollette e alle famiglie per affrontare l'insostenibilità di continuare ad operare quando una bolletta passa da duemila a novemila euro, è impossibile fare business così. Il governo Draghi oggi agisce e ha stanziato in totale 77 miliardi, chi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) L'emergenza bollette e le mosse del governo Draghi per uscire dalla crisi sono al centro dell'edizione del 16 settembre de L'Aria che Tira, il talk show del mattino su La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Ospite sull'argomento è Alan, giornalista economico statunitense, che non traccia affatto un quadro sereno per l'Italia: “Il Paese è messo male, siamo di fronte ad una probabile recessione in questo inverno, sia in Italia sia in Germania, a causa della situazione delle bollette. Fortunatamente il governo Draghi ha approvato un pacchetto di 13-14 miliardi, soldi destinati alle famiglie per aiutarle nel problema bollette e alle famiglie per affrontare l'insostenibilità di continuare ad operare quando una bolletta passa da duemila a novemila euro, è impossibile fare business così. Il governo Draghi oggi agisce e ha stanziato in totale 77 miliardi, chi ...

TeresaBellanova : “Dite a Zambito di farsi la scorta”. Sono le parole intimidatorie pronunciate al Sindaco di Siculiana che ho conosc… - AntoVitiello : ?? #Tonali dopo il rinnovo: 'Sono molto felice, sapete quanto senta i nostri colori sulla pelle. Insieme per grandi… - DarioPezzoli77 : @C1961Interista Pensandoci bene suning la “mossa bremer” l’ha fatta anche per tonali. Quella è stata la prima estat… - tempoweb : “Sulla pelle degli italiani”. Alan #Friedman non si tiene su #Meloni eSalvini: perché mi fanno pena #lariachetira… - rsantopietro : @aboubakar_soum Messaggio da clone lobotizzato che non sa che hai vissuto a spalle e sulla pelle dei tuoi connazionali -