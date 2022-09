Spopola BeReal | Tiktok corre ai ripari e lancia il suo clone | “Now” | la nuova funzione che punta all’autenticità

(Di venerdì 16 settembre 2022) Stando un nuovo social francese, Be Real.non vuole però perdere il timone di piattaforma della Gen Z eaiNow. Si tratta di unache invita gli utenti a catturare situazioni di vita quotidiana, necessariamente sia con la fotocamera interna che esterna. E il momento lo decide la piattaforma. L’opzione non è ancora attiva. Nelle prossime settimane inizieranno i primi test, anche in Italia, dove la funzionalità verrà inserita sia sull’app principale che in una dedicata: Now. Quando sarà avviata, agli utenti arriverà una notifica ogni giorno che chiederà di girare un video di 10 secondi, o scattare una foto, da condividere all’istante. Con chi, lo decideranno gli utenti stessi. Per tutelare i più ...

TuttogratisIT : #BeReal il novo social spopola ovunque nel mondo! -

che sugli store si definisce "Non un altro social network" è nata proprio in opposizione alle logiche degli altri social, soprattutto a TikTok. Se su quest'ultimo l'obiettivo è mantenere l'...Come funziona, il social network contro la finzione dei filtri: "È davvero reale" Il nuovo socialvuole scardinare Instagram mettendo in discussione la logica della bellezza a ogni ...L'app creata per andare controcorrente ad Instagram è il nuovo social dei giovani. Scopriamo quali sono le sue particolarità.L'app anti-social per eccellenza spopola e sta facendo spaventare i big dei social come TikTok e Instagram. Si chiama BeReal e i suoi download stanno scalando le classifiche. Ma come funziona la nuova ...