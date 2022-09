Oroscopo Branko 17 settembre 2022 | le previsioni amore e lavoro di sabato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 settembre 2022)17. Siamo finalmente a, la settimana ‘lavorativa’ per molti si è conclusa. Altri, invece, dovranno andare in ufficio anche oggi, ora che la quotidianità di sempre è tornata a fare capolino nelle nostre vite. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in? Qualcuno dovrà sgomitare per emergere? Scopriamolo con ledell’amato astrologo: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: Sei determinato, hai voglia di buttarti alle spalle il passato: cerca, però, di mantenere la calma e di essere paziente. Devi rallentare un ...