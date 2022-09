Montezemolo e Colaninno rinviati a giudizio sul dissesto di Alitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Vanno avanti i procedimenti legali su Alitalia. Il gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, ha rinviato a giudizio 14 imputati e del del responsabile civile Etihad Airways nell'ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci (nel biennio 2014-2016) di Alitalia, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Tra loro, anche Luca Cordero di Montezemolo e Roberto Colaninno. Il processo verrà celebrato di fronte al Tribunale collegiale di Civitavecchia, con prima udienza fissata per il 18 maggio del prossimo anno. Gli attuali commissari straordinari di Alitalia, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, difesi dal professor avvocato Roberto Borgogno, sono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Vanno avanti i procedimenti legali su. Il gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, ha rinviato a14 imputati e del del responsabile civile Etihad Airways nell'ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci (nel biennio 2014-2016) di, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Tra loro, anche Luca Cordero die Roberto. Il processo verrà celebrato di fronte al Tribunale collegiale di Civitavecchia, con prima udienza fissata per il 18 maggio del prossimo anno. Gli attuali commissari straordinari di, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, difesi dal professor avvocato Roberto Borgogno, sono ...

