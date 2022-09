"Mi vuoi spiegare cosa vuol dire essere donna?": Meloni distrugge Letta, delirio in studio (Di venerdì 16 settembre 2022) Potremmo definirlo un trionfo assoluto, quello portato a casa da Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4 a cui era ospite in collegamento nella serata di giovedì 15 settembre. La leader dei Fratelli d'Italia mette nel mirino la sinistra e il suo segretario, Enrico Letta, rispondendo ad alcuni degli ultimi attacchi - grotteschi - ricevuti nelle ultime ore. "Non so chi sceglieranno gli italiani il 25 settembre. Però... mi fa troppo ridere: la campagna che sta facendo la sinistra è anche se la Meloni è donna è nemica delle donne. Oggi ho letto un tweet di Letta che diceva: non basta essere donne per essere al fianco delle donne. E io gli ho risposto: Enrico, ma dopo che hai tentato di spiegarmi cos'è la destra ora mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Potremmo definirlo un trionfo assoluto, quello portato a casa da Giorgiaa Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4 a cui era ospite in collegamento nella serata di giovedì 15 settembre. La leader dei Fratelli d'Italia mette nel mirino la sinistra e il suo segretario, Enrico, rispondendo ad alcuni degli ultimi attacchi - grotteschi - ricevuti nelle ultime ore. "Non so chi sceglieranno gli italiani il 25 settembre. Però... mi fa troppo ridere: la campagna che sta facendo la sinistra è anche se laè nemica delle donne. Oggi ho letto un tweet diche diceva: non bastadonne peral fianco delle donne. E io gli ho risposto: Enrico, ma dopo che hai tentato di spiegarmi cos'è la destra ora mi ...

Max16692985 : RT @Libero_official: L'affondo di #GiorgiaMeloni contro #EnricoLetta a #drittoerovescio scatena il pubblico di #DelDebbio: 'Nella vita c'è… - Libero_official : L'affondo di #GiorgiaMeloni contro #EnricoLetta a #drittoerovescio scatena il pubblico di #DelDebbio: 'Nella vita c… - LSilente : RT @SecolodItalia1: Meloni a Letta: non hai senso del ridicolo, tu vuoi spiegare a me cosa vuol dire essere donna? - SoniaLaVera : RT @EleonoraSallus1: @JolandaBivona @borghi_claudio @chiadegli @jojoblaze Sono piddini.Cosa ti aspetti ? Sono irrecuperabili.Puoi spiegare… - Marco1999Busa : RT @SecolodItalia1: Meloni a Letta: non hai senso del ridicolo, tu vuoi spiegare a me cosa vuol dire essere donna? -