Le pagelle del Benevento – Attaccanti soli e sconsolati | si salva solo Acampora

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBrescia – Ilcade al Rigamonti in pieno recupero, decisivo il gol di Bianchi che fa volare sempre di più il Brescia in vetta alla classifica. Ledei giallorossi: Paleari 6: Un’uscita avventurosa nella ripresa, ma poco prima avevato il risultato sul colpo di testa di Moreo. Non gli riesce il miracolo sulla conclusione decisiva di Bianchi, ma sul piano personale bilancio in pareggio. Glik 5,5: Caserta lo sposta sul centrodestra dopo diverse ottime prestazioni da centrale puro nella difesa a tre. Spesso in ritardo nell’anticipo, rischia la frittata in area nel primo tempo su Benali. Leverbe 5: Non un grande esordio per il francese. Nella prima frazione si perde Benali in area e lo lasciaa colpire di testa. Impreciso nell’impostazione e sfortunato nell’azione ...