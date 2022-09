Improta | “Meret? Rinascita grazie ad un colpo mancato Si sta consacrando un campione al Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’ex calciatore delGianniè intervenuto sulla stretta attualità dei temi della squadra azzurra ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “La mia fiches va sul, anche se contro il Milan sarà difficilissimo. Gli azzurri restano favoriti leggermente, nonostante la trasferta. Il motivo è semplice: contro le grandi, ilsi esalta e sa fare risultato in maniera spensierata. E poi il Milan ha anche qualche assenza importante. Leao su tutti. Pioli non ha alternative di livello come le ha Spalletti, che invece può affidarsi a Simeone o Raspadori per sostituire Osimhen. Sono fiducioso”.ha poi proseguito: “? Ha avuto una. Da solo, zitto zitto, si è riconfermato per quello che era quando illo acquistò. E’ ...