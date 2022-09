Il Paradiso delle signore | trama 19 settembre | una dolce attesa e uno scontro

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lunedì 19ci sarà un nuovo appuntamento con Il. Dopo le variazioni apportate la scorsa settimana, dato che la soap opera non è andata in onda mercoledì e la puntata è stata recuperata eccezionalmente sabato 17, adesso tutto torna alla normalità. L’episodio che verrà trasmesso, infatti, sarà il numero 6, così L'articolo proviene da KontroKultura.

AssuntaMonte : #Leuropa dice che #Orban è un dittatore e che il #Draghistan è il paradiso delle democrazie: o sono strana io o… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL PARADISO DELLE SIGNORE: DOPPIO APPUNTAMENTO NEL SABATO POMERIGGIO DI RAI1 - bubinoblog : IL PARADISO DELLE SIGNORE: DOPPIO APPUNTAMENTO NEL SABATO POMERIGGIO DI RAI1 - NestiMarta : RT @rialev_ms: Eccole appena sfornate,buona lettura #ilparadisodellesignore - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Anche quando annaffiamo una piantina di gerani, semplice e comune gesto, al balcone delle nostre città lambito dallo smo… -

... la primagrandi hit ramazottesche. Riconosciuta prima della prima nota si appoggia su ... introdotta da un assolo di tromba straordinario, un singhiozzo delinventato da Marco Scipione . ...... quel Col de Malatrà a 2.925 metri non a caso definito "la porta del", con la catena del ... Vedremoscintille anche nella gara femminile, in particolare nella sfida stellare tra Giuditta ...Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 settembre: Clara viene licenziata e Don Saverio chiede aiuto a Gemma, Paola sostiutisce Agnese ...Cambio programmazione Il Paradiso delle signore: la puntata del 19 viene anticipata il 17 settembre per trasmettere i funerali della Regina Elisabetta ...