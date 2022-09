Il dispetto cinese di Xi Jinping a Putin: una linea ferroviaria che porta merci in Europa aggirando la Russia (Di venerdì 16 settembre 2022) La guerra, spiega un socio della China Communications and Transportation Association, ha causato “grande incertezza” per i clienti europei. La nuova linea sarebbe quindi una preziosa alternativa, tutta su binari Leggi su lastampa (Di venerdì 16 settembre 2022) La guerra, spiega un socio della China Communications and Transtion Association, ha causato “grande incertezza” per i clienti europei. La nuovasarebbe quindi una preziosa alternativa, tutta su binari

ArturoP66023286 : Il dispetto cinese di Xi Jinping a Putin: una linea ferroviaria che porta merci in Europa aggirando la Russia… - mrcllznn : Il dispetto cinese di Xi Jinping a Putin: una linea ferroviaria che porta merci in Europa aggirando la Russia. - GustavoMichele6 : Il dispetto cinese di Xi Jinping a Putin: una linea ferroviaria che porta merci in Europa aggirando la Russia - La… - infoitinterno : Il dispetto cinese di Xi Jinping a Putin: una linea ferroviaria che porta merci in Europa aggirando la Russia - loreval8 : Il dispetto cinese di Xi Jinping a Putin: una linea ferroviaria che porta merci in Europa aggirando la Russia… -