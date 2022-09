“Harry è stato informato”. Funerali della Regina Elisabetta, l’ordine di re Carlo III arrivato poco fa (Di venerdì 16 settembre 2022) Lunedì 19 sarà il giorno dell’addio alla Regina Elisabetta, il corteo funebre sarà guidato da Re Carlo III, poi i fratelli quindi i figli William ed Harry. Proprio su Harry arriva la notizia che nessuno si aspettava e la decisione arriva dal nuovo sovrano in persona. Intanto prosegue l’ondata di affetto nei confronti di Elisabetta. Ieri Southwark Park ha raggiunto la capienza massima e le autorità britanniche hanno deciso di sospendere per almeno 6 ore l’accesso alla coda per vedere il feretro della Regina Elisabetta. Sull’account Twitter del dipartimento per il Digitale, i Media, la Cultura e lo Sport si invitano i cittadini a evitare di mettersi in fila fino a quando non sarà stata smaltita almeno in parte. I tempi di attesa per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Lunedì 19 sarà il giorno dell’addio alla, il corteo funebre sarà guidato da ReIII, poi i fratelli quindi i figli William ed. Proprio suarriva la notizia che nessuno si aspettava e la decisione arriva dal nuovo sovrano in persona. Intanto prosegue l’ondata di affetto nei confronti di. Ieri Southwark Park ha raggiunto la capienza massima e le autorità britanniche hanno deciso di sospendere per almeno 6 ore l’accesso alla coda per vedere il feretro. Sull’account Twitter del dipartimento per il Digitale, i Media, la Cultura e lo Sport si invitano i cittadini a evitare di mettersi in fila fino a quando non sarà stata smaltita almeno in parte. I tempi di attesa per ...

sarahdibono : RT @HSHQIta: “È il 14esimo concerto al Madison Square Garden… Non sono mai stato in un posto per così tanto tempo!” - Harry sul palco del… - mysweetcreatur : RT @HSHQIta: “È il 14esimo concerto al Madison Square Garden… Non sono mai stato in un posto per così tanto tempo!” - Harry sul palco del… - D3FENC3LESSS : RT @HSHQIta: “È il 14esimo concerto al Madison Square Garden… Non sono mai stato in un posto per così tanto tempo!” - Harry sul palco del… - dediesposito30 : RT @HSHQIta: “È il 14esimo concerto al Madison Square Garden… Non sono mai stato in un posto per così tanto tempo!” - Harry sul palco del… - quiperlitigare : RT @HSHQIta: “È il 14esimo concerto al Madison Square Garden… Non sono mai stato in un posto per così tanto tempo!” - Harry sul palco del… -