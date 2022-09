GF Vip 7, Signorini infuriato con i giornalisti: la sua strategia è fallita per colpa loro (Di venerdì 16 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a debuttare in prima serata su Canale 5 e la tensione si può già tagliare con il coltello. In queste ore, non a caso, diversi siti web hanno rivelato in anticipo l’intero cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Una mossa che avrebbe fatto infuriare Alfonso Signorini, il quale voleva tenere segreto il tutto fino alla prima puntata del reality. Si potrebbe pensare che il conduttore volesse dare l’effetto sorpresa al telespettatore, ma in realtà ci sarebbe stata una strategia con un doppio fine. Uomini e Donne, Luca Salatino al GF Vip 7: la reazione di Soraia Allam Ceruti É di stamattina la notizia secondo cui l'ex tronista entrerà nella Casa più spiata d'Italia. Come avrà reagito la fidanzata? ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a debuttare in prima serata su Canale 5 e la tensione si può già tagliare con il coltello. In queste ore, non a caso, diversi siti web hanno rivelato in anticipo l’intero cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Una mossa che avrebbe fatto infuriare Alfonso, il quale voleva tenere segreto il tutto fino alla prima puntata del reality. Si potrebbe pensare che il conduttore volesse dare l’effetto sorpresa al telespettatore, ma in realtà ci sarebbe stata unacon un doppio fine. Uomini e Donne, Luca Salatino al GF Vip 7: la reazione di Soraia Allam Ceruti É di stamattina la notizia secondo cui l'ex tronista entrerà nella Casa più spiata d'Italia. Come avrà reagito la fidanzata? ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiega perché nel cast non ci sono concorrenti famosi - ElisaDiGiacomo : GFVip 7, Signorini sull'assenza di volti vip: 'Sono le personalità che fanno il programma' - Mestanaccount1 : RT @fanpage: Ormai ci siamo. Alfonso Signorini per quest'anno ha scelto come compagne di viaggio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta… - infoitcultura : Il Grande Fratello (senza) Vip, Alfonso Signorini spiega perché - Socialword4 : Non è che va a finire che ci ritroviamo Noemi Bocchi proprio su Canale 5, al Grande Fratello Vip? Signorini può sem… -