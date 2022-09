Gavi, la sua giornata perfetta: rinnovo, clausola monstre e... la tifosa che gli dà il suo numero di telefono (Di venerdì 16 settembre 2022) Una giornata davvero perfetta. Quella di Pablo Martín Páez Gavira , noto a tutti come Gavi , è stata davvero una giornata da incorniciare. Il Barcellona , infatti, è riuscito a blindare il suo ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Unadavvero. Quella di Pablo Martín Páezra , noto a tutti come, è stata davvero unada incorniciare. Il Barcellona , infatti, è riuscito a blindare il suo ...

rbosky61 : @willy_signori Ma anche santificarlo ad ogni partita, no... Le sue brave cazzate le fa anche lui, ma è gggiovane...… - Den96109848 : RT @unclesinger39: Kessie al barca dal punto di vista del continuo della sua carriera è una scelta insensata. Pedri e Gavi non si toccano d… - unclesinger39 : Kessie al barca dal punto di vista del continuo della sua carriera è una scelta insensata. Pedri e Gavi non si tocc… - jameislover : quando penso che Gavi è un 2004 impazzisco, alla sua età non performavo così neanche alla play -