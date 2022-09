Fumi in auto? Rischi una multa di 275€: c’è il divieto, scopri quando vale (Di venerdì 16 settembre 2022) Fumare in auto può essere un atteggiamento che conduce a delle sanzioni. Molti, però, non conoscono bene la legge nel dettaglio. Vediamo insieme quali sono i divieti e le multe che possono scaturire. Il vizio del fumo non accenna a calare. Sempre più persone, infatti, decidono di percorrere la strada del fumo. Cosa che ha portato le varie autorità ad imporre sempre più divieti. Questi, in vari luoghi e in vari contesti, sono sempre più aumentati. Cosa che fa capire come si voglia abbattere tale vizio. Adobe StockIl Codice della Strada prevede tantissime situazioni. Gli automobilisti, dal loro canto, non riescono a stare dietro a tutte le normative. In questo caso, dunque, ci concentreremo sui divieti che fanno capo al fumare in auto. Un atteggiamento che ha delle regole ben precise da rispettare e ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 settembre 2022) Fumare inpuò essere un atteggiamento che conduce a delle sanzioni. Molti, però, non conoscono bene la legge nel dettaglio. Vediamo insieme quali sono i divieti e le multe che possono scaturire. Il vizio del fumo non accenna a calare. Sempre più persone, infatti, decidono di percorrere la strada del fumo. Cosa che ha portato le varierità ad imporre sempre più divieti. Questi, in vari luoghi e in vari contesti, sono sempre più aumentati. Cosa che fa capire come si voglia abbattere tale vizio. Adobe StockIl Codice della Strada prevede tantissime situazioni. Glimobilisti, dal loro canto, non riescono a stare dietro a tutte le normative. In questo caso, dunque, ci concentreremo sui divieti che fanno capo al fumare in. Un atteggiamento che ha delle regole ben precise da rispettare e ...

