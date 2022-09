From Scratch: il trailer ufficiale della serie Netflix con Zoe Saldaña (Di venerdì 16 settembre 2022) E' stato appena rilasciato il trailer ufficiale di From Scratch, una serie limitata Netflix tratta dal libro di memorie di Eureka Tembi Locke con protagonista Zoe Saldaña. Il canale YouTube di Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale di From Scratch, una serie limitata con Zoe Saldaña, ispirata al libro di memorie bestseller dell'attrice Tembi Locke sulla sua relazione con il suo defunto marito, Saro. Nella mini serie composta da otto episodi, la studentessa americana Amahle 'Amy' Wheeler, interpretata dalla Saldaña, e lo chef siciliano Lino, il cui volto è quello di Eugenio Mastrandrea, si incontrano durante ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) E' stato appena rilasciato ildi, unalimitatatratta dal libro di memorie di Eureka Tembi Locke con protagonista Zoe. Il canale YouTube diha appena pubblicato ildi, unalimitata con Zoe, ispirata al libro di memorie bestseller dell'attrice Tembi Locke sulla sua relazione con il suo defunto marito, Saro. Nella minicomposta da otto episodi, la studentessa americana Amahle 'Amy' Wheeler, interpretata dalla, e lo chef siciliano Lino, il cui volto è quello di Eugenio Mastrandrea, si incontrano durante ...

