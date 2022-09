Fiumicino, alla Festa dell’Unità un dibattito con i candidati alla Camera dei Deputati Mancini e Panunzi (Di venerdì 16 settembre 2022) Fiumicino – “Dopo la cancellazione a causa del maltempo della serata di ieri, oggi torna in Darsena la Festa dell’Unità di Fiumicino con alcuni importanti appuntamenti”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico di Fiumicino Stefano Calcaterra. “Alle ore 19 – spiega – è prevista una tavola rotonda organizzata dai Giovani democratici sul tema della socializzazione in ambito sportivo e culturale. A moderare sarà Emma Bellotti dei GD, ospiti Lorenzo Cirelli del The Spaceless Project, il delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche giovanili Lorenzo Sciarretta e l’organizzatore del Festival Parco Schuster Giovanni Seddalu. A seguire, dalle 19.30 apre la cucina con griglia e fritture, e alle ore 20, sono previste le esibizioni della scuola di danza Milleluci Dance”. “Alle 21, invece – ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022)– “Dopo la cancellazione a causa del maltempo della serata di ieri, oggi torna in Darsena ladicon alcuni importanti appuntamenti”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico diStefano Calcaterra. “Alle ore 19 – spiega – è prevista una tavola rotonda organizzata dai Giovani democratici sul tema della socializzazione in ambito sportivo e culturale. A moderare sarà Emma Bellotti dei GD, ospiti Lorenzo Cirelli del The Spaceless Project, il delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche giovanili Lorenzo Sciarretta e l’organizzatore del Festival Parco Schuster Giovanni Seddalu. A seguire, dalle 19.30 apre la cucina con griglia e fritture, e alle ore 20, sono previste le esibizioni della scuola di danza Milleluci Dance”. “Alle 21, invece – ...

ghign0 : Jo provato l'esperienza mistica di prendere un #taxi da #Fiumicino alla città. A parte il #furto legalizzato, un'es… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Orte - Fiumicino, dalle ore 08.50 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Ponte Galeria per un… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Orte - Fiumicino, dalle ore 08.50 traffico ferroviario rallen… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Orte-Fiumicino ?? Servizio ferroviario rallentato in prossimità di Ponte Galeria per un inconvenie… - Roma11inAzione : Vogliamo raccontarvi la nostra idea di Italia ed ascoltare le vostre domande. La politica decide il nostro futuro n… -