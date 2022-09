Elodie | testo e significato segreto di “Proiettili” con Joan Thiele

(Di venerdì 16 settembre 2022) Un video in bianco e nero, conche appare come una vera e propria visione: bellissima, con la voce graffiante e un completo spezzato e scuro. È uscito, il nuovo singolo della cantate che ci ha lavorato insieme alla cantautrice. Un brano profondo e intenso, che è anche il tema principale di Ti mangio il cuore, il film conpresentato in concorso a Venezia nella sezione Collisioni., il nuovo singoloinsieme aUna voce profonda e intesa, una location che richiama le ambientazioni del film Ti mangio il cuore,completamente vestite di nero. Sono queste le prime suggestioni che emergono guardando il ...

zazoomblog : Elodie: scopri il testo del nuovo singolo “Proiettili” - #Elodie: #scopri #testo #nuovo - zazoomblog : Elodie: scopri il testo del nuovo singolo “Proiettili” - #Elodie: #scopri #testo #nuovo - carlhoe_ : il testo... la musica......... vincere un Oscar un Grammy e un David di Donatello signorina Elodie proprio così - lamiagentelosa : Piangendo perché è davvero bellissima, sia testo che musica E poi che lo dico a fare, la voce di Elodie è ipnotizza… - MarcoPuggini : Elodie - Proiettili ft Joan Thiele | Testo Immaginato a Puggini On Air -

Proiettili: ildella canzone del film Ti mangio il cuore Il significato di Proiettilinon si ferma un secondo: l'eatate 2022 l'ha vista protagonista di brani e di tendenze; basti pensare all'incredibile ...... e arruolando stelle italiane come Roberto Benigni,, Greta Scarano, Carlo Verdone, oltre a ... il cantico analizzerà, secondo il consueto stile fra il colto e il divertito, il celeberrimo...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...MANFREDONIA (FOGGIA), 16/09/2022 - Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la ’ndrangheta.