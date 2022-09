Dani Alves: «Il migliore della storia? Dico Pelé! Messi e Cristiano Ronaldo…» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il terzino brasiliano Dani Alves ha indicato Pelé come il miglior calciatore della storia secondo il suo parere Dani Alves, terzino brasiliano ora in forza al Pumas, in una intervista a Hugo Sanchez ha indicato chi secondo lui è il miglior calciatore della storia. migliore – «Scelgo Pelé perché ha cambiato il calcio mentre Messi ha cambiato una generazione. Poi sono brasiliano e tutte quelle persone che guardano il calcio… Ma se devo dire chi è il migliore della storia secondo me Pelé non dovrebbe rientrare in questo discorso perché è una categoria a parte e Dico Messi». Cristiano RONALDO – «Quel bastardo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il terzino brasilianoha indicato Pelé come il miglior calciatoresecondo il suo parere, terzino brasiliano ora in forza al Pumas, in una intervista a Hugo Sanchez ha indicato chi secondo lui è il miglior calciatore– «Scelgo Pelé perché ha cambiato il calcio mentreha cambiato una generazione. Poi sono brasiliano e tutte quelle persone che guardano il calcio… Ma se devo dire chi è ilsecondo me Pelé non dovrebbe rientrare in questo discorso perché è una categoria a parte e».RONALDO – «Quel bastardo ...

