Coppa Davis 2022 | Italia-Argentina 1-0 | Berrettini annienta Baez

Matteo Berrettini annienta Sebastian Baez e regala all'Italia il primo punto contro l'Argentina nella seconda gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Decisivo un 6-2 6-3 senz'appello da parte del romano, che chiude la pratica in quasi un'ora e un quarto di gioco. Troppo ampia la differenza di cilindrata tra i due giocatori. L'azzurro fa la voce grossa alla battuta e con i colpi a rimbalzo in uscita dal servizio senza concedere alcuna palla break al piccolo albiceleste. Quest'ultimo prova in alcune occasioni a rendersi minaccioso ma viene costretto sempre ad un ritmo per lui ingestibile soprattutto sul veloce indoor. Adesso la palla passa a Jannik Sinner, che va a caccia del secondo punto di giornata contro il maggiore dei fratelli ...

