Carlo e Camilla acclamati a Cardiff, ma è caos a Londra. Primo disastro del Re (Di venerdì 16 settembre 2022) Nonostante Carlo abbia avuto parecchio tempo per prepararsi a ereditare il trono, il suo debutto da Re non è stato Primo di gaffe, imbarazzi come la stizza per la penna che ha perso l'inchiostro e disastri organizzativi. Primo fra tutti quello riguardante la camera ardente della Regina Elisabetta con la coda chilometrica bloccata. Certo, non è responsabilità diretta del nuovo Sovrano, ma il caos che si è creato non fa ben sperare, anche se i sudditi sono pronti almeno per il momento a perdonare questi errori dovuti forse più all'inesperienza che a cattiva gestione. Carlo e Camilla, osannati nel Galles Così, Carlo e Camilla sono stati accolti trionfalmente a Cardiff. Dopo un giorno di riposo in cui hanno mandato William e Kate Middleton ...

