Bomba d’acqua nelle Marche: almeno otto vittime. Tra i dispersi anche due bimbi (Di venerdì 16 settembre 2022) È di almeno otto vittime e vari dispersi il bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte l’intera zona dell'Anconetano, nelle Marche (LE FOTO). Quattro vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero. Il sindaco di Barbara, Riccardo Paqualini, ha confermato che "al momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 settembre 2022) È die variil bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte l’intera zona dell'Anconetano,(LE FOTO). Quattrosono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero. Il sindaco di Barbara, Riccardo Paqualini, ha confermato che "al momento sonouna madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso ...

