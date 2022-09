Anche Disney potrebbe unificare i suoi servizi di streaming (Di venerdì 16 settembre 2022) Disney potrebbe unire i prodotti in streaming The Wall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 4 L’amministratore delegato di Walt Disney Co. Bob Chapek, amministratore delegato, ha dichiarato che l’azienda potrebbe raggruppare tutti i suoi prodotti di streaming sotto l’app di punta Disney+ e potrebbe legare maggiormente questo servizio alla sua attività nei parchi a tema. Parlando mercoledì alla conferenza degli investitori di Goldman Sachs Group Inc. Chapek ha detto che “c’è un po’ di attrito tra i consumatori” per i clienti dello streaming che vogliono passare dai contenuti Disney incentrati sulle famiglie e sui franchise in Disney+ ai contenuti di intrattenimento ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 settembre 2022)unire i prodotti inThe Wall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 4 L’amministratore delegato di WaltCo. Bob Chapek, amministratore delegato, ha dichiarato che l’aziendaraggruppare tutti iprodotti disotto l’app di punta+ elegare maggiormente questoo alla sua attività nei parchi a tema. Parlando mercoledì alla conferenza degli investitori di Goldman Sachs Group Inc. Chapek ha detto che “c’è un po’ di attrito tra i consumatori” per i clienti delloche vogliono passare dai contenutiincentrati sulle famiglie e sui franchise in+ ai contenuti di intrattenimento ...

