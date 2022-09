Alluvione nelle Marche, Pianello di Ostra devastata: auto trascinate e distruzione viste dal drone (Di venerdì 16 settembre 2022) Pianello di Ostra è tra le località maggiormente colpite dall'ondata alluvionale che si è abbattuta sulle Marche provacando diversi morti. Le immagini dal drone.<br /> <br /> Video di Stefano De Nicolo/Localteam <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2022/09/16/news/paura nelle Marche bomba dacqua e un disperso senigallia aspetta piena del misa allagamenti anche in toscana-8780400/"><strong>Segui la diretta</strong></a> Leggi su lastampa (Di venerdì 16 settembre 2022)diè tra le località maggiormente colpite dall'ondata alluvionale che si è abbattuta sulleprovacando diversi morti. Le immagini dal.



Video di Stefano De Nicolo/Localteam Segui la diretta

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - FloydJethro69 : RT @fratotolo2: L’#alluvione nelle #Marche è colpa del cambiamento climatico e non della negligenza di non pulire i letti dei fiumi e di at… - PMurroccu : RT @fratotolo2: L’#alluvione nelle #Marche è colpa del cambiamento climatico e non della negligenza di non pulire i letti dei fiumi e di at… -