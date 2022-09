**Alluvione Marche: Draghi, 'Paese si stringa attorno a dramma e aiuti rinascita'** (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Di nuovo voglio esprimere la mia vicinanza, la mia unità con tutti voi e farvi i più sinceri auguri di farcela. Con il coraggio che avete dimostrato finora e sono certo che continuerete a dimostrare in futuro. Ci saranno poi tutte le indagini per accertare tutte le responsabilità. Cosa mi hanno trasmesso le strette di mano con le persone? Mi hanno fatto capire l'importanza dell'evento e la profondità della tragedia e la necessità che tutto il Paese si stringa intorno a voi e vi aiuti a rinascere". Così il premier Mario Draghi, in un punto stampa ad Ostra durante la visita dei territori colpiti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Di nuovo voglio esprimere la mia vicinanza, la mia unità con tutti voi e farvi i più sinceri auguri di farcela. Con il coraggio che avete dimostrato finora e sono certo che continuerete a dimostrare in futuro. Ci saranno poi tutte le indagini per accertare tutte le responsabilità. Cosa mi hanno trasmesso le strette di mano con le persone? Mi hanno fatto capire l'importanza dell'evento e la profondità della tragedia e la necessità che tutto ilsiintorno a voi e via rinascere". Così il premier Mario, in un punto stampa ad Ostra durante la visita dei territori colpiti.

