Acqua, ok in Consiglio comunale ai bilanci di Abc

Napoli – Il Consiglio comunale di Napoli ha terminato in anticipo i lavori per mancanza del numero legale. Al momento della votazione relativa alla delibera per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria sono risultati presenti in aula soltanto 20 consiglieri e dunque il presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, ha sciolto l'assemblea. Precedentemente l'aula aveva approvato a maggioranza i bilanci di esercizio 2019, 2020 e 2021 di Abc, azienda speciale del Comune di Napoli che si occupa del ciclo delle acque. A illustrare il quadro dell'azienda è stato l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Pierpaolo Baretta. Ok sempre a maggioranza anche alla delibera, illustrata dall'assessore con delega ai cimiteri, ...

