Ultime Notizie Roma del 15-09-2022 ore 08 | 10

(Di giovedì 15 settembre 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio negli Stati Uniti si definisce October Surprise sorpresa di ottobre un evento di grande portata a ridosso delle elezioni che oltreoceano si tengano sempre novembre tale da poter mai cambiare l’esito parafrasando il Come si chiama sta arrivando un settembre Surprise negli ultimi 10 giorni che separano l’Italia dall’ apertura delle Urne e bene sui fondi russi si muove il copasi il caso poi mi rompe in campagna elettorale al momento non risulta tra i paesi coinvolti Ma le cose possono essere cambiate da qui a due giorni dovremmo avere più informazioni ha detto Adolfo Urso presidente del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica grande Maestoso abbraccio collettivo come non poteva che essere per una regina che attraversato quasi un secolo di ...

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - CorriereCitta : Ostia, incendio al pub Casa Clandestina: la pista delle liti con i vicini - junews24com : Juve inguardabile e inaccettabile: serve una svolta culturale. Cosa può succedere - -

Il Sole 24 ORE

Ieri mattina sono partite le operazioni peritali per eseguire le copie forensi del computer di Alessandro, del telefonino che lui stava utilizzando nellesettimane e sullo smartphone che si ...Ritorna dopo tre settimane ma stavolta, per lui, è la chiusura della campagna elettorale in Campania. Oggi, infatti, è impegnato in un tour a Napoli per dare di persona la sua ultima volata dal vivo ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 18.854 nuovi casi (+7,3% in 7 giorni) e 69 vittime con un Zaccagni ai box e un Pedro non al top, per l’ex Verona potrebbe esserci spazio dal 1'. Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di ...Il potenziale sciopero ferroviario minaccia di spingere l'inflazione Usa ancora più in alto. Probabilità all'80% di un aumento dei tassi Fed di 100 punti base il 21 settembre. Putin e Xi si incontrano ...