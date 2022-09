“Sono così fottutamente malata” | le parole poi scomparse di Demi Lovato

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 15 settembre 2022), attualmente impegnata con il suo Holy Fvck Tour in Sudamerica, ha fatto una rivelazione choc nelle storie del profilo Instagram. Nonostante la cantante abbia poi cancellato tutto, il post non è passato inosservato e la notizia ha fatto il giro del web. Nelle storie la voce di Heart Attack, ha svelato di non sentirsi bene e che vorrebbe mettere la parola fine ai concerti in giro per il mondo:che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi. Quale sia il reale problema di salute dell’ex star Disney non è dato sapere, ma a quanto pare l’artista vuole chiudere con i live e le tournée, mentre quello attualmente in corso, salvo imprevisti, finirà il 6 novembre 2022, con il concerto alla Toyota Music ...