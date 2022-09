romatoday : Scuole vecchie e che si 'sbriciolano': un crollo ogni 4 giorni, le regioni a rischio - Spooky_The_Tuff : RT @TecnicaScuola: Rapporto Cittadinanzattiva: 45 casi di crollo in un anno. Scuole vecchie e malconce, metà prive di agibilità -- https://… - TecnicaScuola : Rapporto Cittadinanzattiva: 45 casi di crollo in un anno. Scuole vecchie e malconce, metà prive di agibilità --… - rep_napoli : Scuole vecchie e classi affollate, Campania fanalino di coda [aggiornamento delle 11:10] -

superiori:e con aule sovraffollate Nell'anno scolastico 2021 - 2022 gli studenti iscritti agli istituti secondari di II grado sono stati 2.661.856 pari al 36% del totale degli ...Leitaliane sonoe poco sicure 'A partire dal 2015 i Governi hanno investito in maniera importante sull'edilizia scolastica del nostro Paese. Ora grazie al PNRR arrivano ulteriori ...Rapporto numero 20 sulla sicurezza delle scuole: metà senza certificazioni, nel Lazio 9 su 10. "12,6 miliardi dal Pnrr, investire sulla ...