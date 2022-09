Ricariche ‘gratis’ dai tabaccai tra Ardea e Nettuno: ‘Ho dimenticato i soldi in macchina’. E fuggiva (Di giovedì 15 settembre 2022) Usava sempre la stessa tecnica, ormai ben collaudata: entrava nelle edicole o nelle tabaccherie, chiedeva delle Ricariche sul telefono o sulla propria carta. Poi, al momento di tirare fuori il portafogli per pagare inventava una scusa. E diceva di aver dimenticato i soldi in auto. Niente di più falso: la donna, una 51enne italiana, si faceva fare le Ricariche, poi fuggiva. Le truffe sul litorale romano La donna ha messo a segno diverse truffe. Tutte con lo stesso modus operandi e la maggior parte sul litorale romano, in particolar modo a Tor San Lorenzo, Ardea, Anzio e Nettuno. È qui che ai tabaccai di turno, ignari che sarebbero caduti nella ‘trappola’, chiedeva le Ricariche, poi inventava le scuse per non pagare. E faceva perdere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Usava sempre la stessa tecnica, ormai ben collaudata: entrava nelle edicole o nelle tabaccherie, chiedeva dellesul telefono o sulla propria carta. Poi, al momento di tirare fuori il portafogli per pagare inventava una scusa. E diceva di averin auto. Niente di più falso: la donna, una 51enne italiana, si faceva fare le, poi. Le truffe sul litorale romano La donna ha messo a segno diverse truffe. Tutte con lo stesso modus operandi e la maggior parte sul litorale romano, in particolar modo a Tor San Lorenzo,, Anzio e. È qui che aidi turno, ignari che sarebbero caduti nella ‘trappola’, chiedeva le, poi inventava le scuse per non pagare. E faceva perdere ...

CorriereCitta : Ricariche ‘gratis’ dai tabaccai tra Ardea e Nettuno: ‘Ho dimenticato i soldi in macchina’. E fuggiva - Risparmiainrete : - puntotweet : Ricariche telefoniche: come farle gratis con un conto online - GiocoNews_it : #Scommesse, #MbsNet: 'Ricariche e pagamenti, set up gratis fino al 30' -