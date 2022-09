Quell’«accordo di pace» che Putin ha stracciato (Di giovedì 15 settembre 2022) I La visita di ieri alla cittadina di Izyum, liberata nel fine settimana dall’esercito ucraino, rappresenta per il presidente, Volodymyr Zelensky, un esplicito messaggio al resto del paese, in particolare L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 settembre 2022) I La visita di ieri alla cittadina di Izyum, liberata nel fine settimana dall’esercito ucraino, rappresenta per il presidente, Volodymyr Zelensky, un esplicito messaggio al resto del paese, in particolare L'articolo proviene da il manifesto.

BentivogliMarco : @CarloCalenda @vitalbaa Carlo, stai al merito, il 7 agosto hai fatto saltare un accordo politico (di cui abbiamo tu… - Vikiren_kuroik : @Frix901 @Whippo81 @Napolinblack @raffapunzo @pisto_gol Sono d'accordo e vi rispetto a livello societario ci manche… - gasci8 : Ci tenevo a tranquillizzarvi: se tanto mi dà tanto, il 'lo paghi tu quell'altro' di Arrivabene, significa che abbia… - Bibbi677 : @ste_marchisio @PhillipMaizza Non sono d’accordo su Paredes: in fase di impostazione le uniche cose decenti le ha f… - normalatosca : @EnricoLetta @Maurizio101112 Ho letto che anche il PD avrebbe votato quell’emendamento in pratica ci sarebbe stato… -