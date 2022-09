sportli26181512 : Parma, UFFICIALE: preso il baby Mikolajewski: Parma Calcio comunica il trasferimento in ingresso a titolo definitiv… - gazzettaparma : Parma Calcio - guglielm87 : Prima uscita ufficiale per #Fournier, Managing Director Sport del #Parma assieme al presidente #Krause durante il d… - serieB123 : SerieB Fournier al Parma, UFFICIALE la firma: porta subito il primo colpo - sportparma : Parma, ufficiale il nuovo Managing Director Sport: è Julien Fournier -

Calciomercato.com

QuartoMarco Saia di Palermo, al VAR Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Fabio Schirru di Nichelino. Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] ASCOLI: . A disposizione:: . A ......TERZA SANZIONE BOLOCA Daniel (Frosinone) DI CESARE Valerio (Bari) ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel () ... contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal QuartoVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La partita Ascoli - Parma di Sabato 17 settembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 20 ...