Milan, Gazzetta: "Leao in prima linea, tra prestazioni e contratto" (Di giovedì 15 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta le parole di Maldini su Leao e il Milan, fanno capire l'importanza del gruppo, ma anche del singolo. "Le parole La Premier, appunto. Paolo Maldini a fine partita ha chiarito – diretto come è Maldini in molti momenti – che cosa è successo in estate e quali solo le regole nella partita del rinnovo: «L'offerta del Chelsea ufficialmente scritta non è arrivata, ma a livello informale sì. Naturalmente è stata rifiutata. Rafa sa che, per diventare ancora più forte, la soluzione è rimanere con noi. Siamo una squadra giovane e in crescita. Deve ancora imparare tante cose, se poi arriverà ad un livello superiore a quello del Milan credo sia anche normale spiccare il volo. Ma noi abbiamo intenzione di fare grandi cose e di crescere con lui».

